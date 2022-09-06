Москва, , 08:42 — REGNUM Союзные войска на территории б. УССР крепко держат оборону, на большинстве направлений идут вперед, но Россия уступает в информационной войне, констатировал член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Андрей Гурулёв Пресс-служба правительства Забайкальского края

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«Сегодня можно говорить о том, что мы крепко держим оборону, но на большинстве направлений идём вперёд. Первый и второй корпуса народной милиции продвигаются, войска Росгвардии идут, музыканты идут, под Харьковом враг нормально уничтожается, под Изюмом работаем», — отметил Гурулёв в телеграм-канале.

России следует серьезно отладить информационное сопровождение, полагает депутат.

«Факт в том, что мы уступаем только в информационной битве. [На территории б. УССР] десятки тысяч людей делают фейки. Они всё выдают за свои победы, массово это идёт, даже где-то их бойцы проигрывают, они думают, что на остальных направлениях их войска побеждают. Народ [б. УССР] потихоньку начинает понимать, что что-то не так идёт. Мы должны это во внимание взять, серьёзно над этим работать, необходимо их заваливать правдой, не надо этого стесняться, война информационная не менее важна», — подчеркнул Гурулёв.

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