Челябинск, 6 сентября, 2022, 08:41 — ИА Регнум. В Челябинской области за 16–31 августа зафиксировано подорожание пшеничной муки. Об этом сообщает областная Контрольно-счётная палата.

Инфляция

Килограмм в среднем подорожал на 81 копейку. Это плюс 1,56% к предыдущей цене.

Свинина кроме бескостного мяса прибавила в цене 3,37%. Соль поваренная подорожала на 1,69%.

При этом картофель подешевел на 10,12%. Капуста стала дешевле на 9,72%, а куры охлаждённые и мороженые — на 1,36%.