Владивосток, , 08:40 — REGNUM Странам, входящим в Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС), нужно придерживаться согласованной позиции во время участия международных площадках, особенно в ООН. Об этом заявил заместитель генерального секретаря организации Григорий Логвинов, выступая на Восточном экономическом форуме.

«Очевидно, что нужно стремиться к формированию консолидированной позиции ШОС по ключевым проблемам современности, которая бы выражалась не только в политических заявлениях и декларациях, а больше в солидарном голосовании в различных международных форумах, прежде всего в ООН», — сказал Логвинов.

Он призвал придерживаться общих принципов «хотя бы», когда выдвигают проекты резолюций.

Напомним, в конце августа Индия проголосовала за то, чтобы дать возможность Владимиру Зеленскому выступить в Совбезе ООН, хотя Россия была против.