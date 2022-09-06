Москва, 6 сентября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. На образовательной онлайн-платформе Учи.ру с 6 сентября по 3 октября 2022 года при поддержке национального проекта «Культура» стартовала бесплатная олимпиада. Состязание повысит интерес школьников к русскому языку, литературе и чтению, поможет в развитии творческих способностей учеников, а также познакомит их с возможностями модельных библиотек нового поколения, Национальной электронной библиотеки и приложения для чтения «НЭБ Свет».

Иван Шилов ИА REGNUM Школьник

Интерактивные задания первой совмещённой олимпиады по русскому языку и литературе позволят учителям оценить понимание учениками основных тем школьной программы, а участникам — проверить знания и запомнить важную информацию, которая пригодится в учёбе. В блоке русского языка представлены разнообразные темы: семантика, морфология, лексика, фразеология, орфоэпия. В блоке литературы впервые появятся задания не только на содержание и жанровые особенности произведений, но и на знание биографии и библиографии русских писателей. Для успешного выполнения заданий не требуется углубленных знаний школьной программы, что обеспечивает равные шансы на победу всем участникам.

Олимпиада проводится в онлайн-формате. Для участия достаточно иметь компьютер с современным браузером и выходом в интернет. Пройти проверку знаний можно самостоятельно дома, в школе с учителем, а также в модельных библиотеках, которые открываются по всей стране благодаря национальному проекту «Культура». А подготовиться к олимпиаде поможет Национальная электронная библиотека (НЭБ) и бесплатное приложение «НЭБ Свет», в котором собрана обширная коллекция мировой классики и научно-популярные произведения.

«Основная задача нашего приложения — увлечь молодое поколение чтением. Я считаю, это основа счастливого детства. За вовлечение отвечает интерактив — мотивационная программа чтения, возможность обмена мыслями, обсуждения прочитанного. Мы уделили большое внимание выбору и покупке книг: в этой библиотеке есть и охраняемые авторским правом произведения, любимые всеми, например «Три мушкетера» Александра Дюма и «Волшебник изумрудного города»; скоро появитсяПастернак и другие авторы. «Свет» не стремится стать самой большой мобильной библиотекой, но стремится быть лучшей именно по своей сути и качеству», — пояснил директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.

Мобильное приложение для чтения «Свет» открывает бесплатный доступ к более чем 1000 отечественных и зарубежных книг, сотням фильмов и спектаклей.

Генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина отметила, что национальный проект «Культура» позволяет всем жителям страны реализовать свои таланты и творческие возможности: «Нацпроект «Культура» — это большая, по-настоящему масштабная история про развитие культуры во всех областях: это и инфраструктура, и творческие гранты, и цифровизация.

При этом некоторые меры как раз направлены на популяризацию чтения, повышение интереса к русскому языку и литературе. Скачать книги русских классиков и узнать неожиданные факты об известных произведениях можно на портале Культура.РФ. Национальная электронная библиотека ежегодно пополняется уникальными книжными памятниками: по 8 тысяч оцифрованных изданий в год. По всей стране открываются комфортные модельные библиотеки. И всё это доступно абсолютно бесплатно».

«Свет» предлагает пользователям специальную мотивационную программу, которая стимулирует читать больше и дольше каждый день. В приложении можно устанавливать цели и отслеживать достижения, а также проходить увлекательные интерактивные тесты по прочитанным произведениям.

«Мы в Учи.ру видим своей целью вдохновлять ребенка на всестороннее развитие и изучение различных областей знаний, тренировку внимания и логики. Формат олимпиад позволяет достигать эту цель. Создавая олимпиаду по русскому языку и литературе, мы изучали потребности школьников и заметили, что детям нравится читать и узнавать дополнительные факты о произведениях, их героях и самих авторах. Поэтому мы постарались добавить задания на знание биографии и библиографии писателей. Надеемся, что такой подход, совмещенный с интерактивностью заданий и красочными иллюстрациями, повысит их интерес к чтению и поможет вдохновить ребят на углубленное изучение классической литературы», — пояснил генеральный директор образовательной онлайн-платформы Учи. ру Илья Паршин.

В соревновании могут принять участие ученики 1−9 классов. Для этого нужно зарегистрироваться на платформе Учи. ру, войти в личный кабинет и выбрать олимпиаду по русскому языку и литературе, нажать кнопку «Начать олимпиаду» и приступить к решению заданий. Для учителей 5−9 классов на сайте олимпиады также размещены методические материалы и сценарий для проведения тематического урока по литературе.

Каждый школьник, решивший все задания олимпиады, получит, в зависимости от количества набранных баллов, диплом победителя, похвальную грамоту или сертификат участника: документ появится в личном кабинете на платформе Учи. ру. Учителя получат благодарственные письма.

Основная задача национального проекта «Культура» — сделать культуру доступнее для каждого жителя страны. С этой целью по всей стране создаются модельные библиотеки нового поколения. Сейчас в России работают 644 таких учреждения. Они открываются на базе старых библиотек.

В обновлённой версии наряду с бумажными книгами есть оцифрованные копии произведений великих авторов, подключение к фондам Национальной электронной библиотеки. Модельная библиотека — это не просто книгохранилище и читальный зал, а арт-холл для презентаций или мультимедийная коворкинг-зона для работы, общения и обучения. В модельных библиотеках есть компьютеры, проекторы, очки виртуальной реальности и даже синтезаторы. Благодаря проекту городские и сельские жители получают равные возможности в доступе к информации и современным технологиям. Кроме того, для всех желающих доступна Национальная электронная библиотека, где можно найти не только современные книги, но и редкие документы.

Ежегодно по нацпроекту «Культура» оцифровывается и добавляется в открытый доступ по 8 тысяч книжных памятников.