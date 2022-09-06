Владивосток, , 08:38 — REGNUM Участники сессии «Будущее отраслей: что купить, а что произвести? Авиастроение» на площадке Восточного экономического форума 6 сентября обсуждали состояние отечественного самолетостроения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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«У нас отличная база, которая развивалась десятилетиями. Сейчас вопрос: как найти баланс между собственным суверенитетом и международной интеграцией», — обозначила основную тему дискуссии модератор Вильгельмина Шавшина, партнёр и глава практики по международной торговле и таможенному регулированию «Группы компаний Б1».

Приоритет — развитие производства передовой авиационной техники на предприятиях Дальнего Востока.

Эксперты также обсудили меры господдержки для привлечения российских и иностранных инвесторов, как нарастить существующую производственную мощь предприятий в условиях санкционной политики Запада, возможно ли ускорить процесс поиска новых поставщиков критически важных авиационных комплектующих и нивелировать ущерб от приостановления взаимодействия с прежними бизнес-партнерами, а также — каким образом возможно решить существующие проблемные вопросы в обеспечении полного технологического суверенитета для противостояния современным вызовам.

Как сообщало ИА REGNUM, на VII Восточном экономическом форуме 6–7 сентября будет работать «Гостиная авиакомпании «Аврора» — коммуникационная площадка для делового общения и проведения встреч с представителями российской авиационной отрасли, авиастроителями и руководителями региональных компаний авиационного сообщества Дальнего Востока.