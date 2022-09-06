Москва, 6 сентября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Массовые протесты на фоне эффекта бумеранга от антироссийских санкций могу пройти в Европе поздней весной, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Я бы не обольщался по поводу того, что весной в Европе будут массовые протесты. Я думаю, это произойдёт даже не зимой, а поздней весной, когда все народы Западной Европы проанализирует произошедшее», — рассуждает Гурулёв в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, бумеранг санкций стал создавать напряжение в политической системе Запада, но пока только в европейских странах, отметил член комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Павел Тараканов. По его словам, чем сильнее будут протесты, тем быстрее политическое напряжение передастся в США.