Владивосток, , 08:36 — REGNUM Для доставки продуктов питания и топлива в отдалённые и труднодоступные населённые пункты Якутии необходимо субсидирование по нескольким направлением, финансовая помощь при оформлении банковских кредитов и изменения в законодательстве. Об этом заявил, выступая 6 сентября на одной из сессий VII Восточного экономического форума, глава Якутии Айсен Николаев, сообщил он в своём телеграм-канале.

Айсен Николаев Sakha.gov.ru

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Он подчеркнул, что в республике тратят на северный завоз 375 млрд рублей или около четверти ВРП Якутии. В связи с этим Айсен Николаев предложил конкретизировать меры поддержки по этому направлению на федеральном уровне. Глава региона считает необходимым выделять средства на проценты по кредитам, предоставлять госгарантии и бюджетные займы для компаний, осуществляющих северный завоз. Он также подчеркнул необходимость оплачивать доставку ресурсов для отопления до станций Сибири и субсидировать расходы теплоснабжающих компаний, связанные с ростом стоимости топлива.

Кроме того, Айсен Николаев считает нужным законодательно закрепить на федеральном уровне понятие сезонной автодороги.

«Законопроект о северном завозе — существенный шаг для обеспечения надежности и повышения качества жизни северян. Поэтому он должен быть конкретным, понятным для людей и ощутимым по мерам поддержки», — отметил глава Якутии.

Как сообщало ИА REGNUM, все необходимые товары должны без перебоев поступать в Арктику, заявлял 13 апреля президент России Владимир Путин. Он поручил определить единого оператора для северного завоза.