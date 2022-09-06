Токио, 6 сентября, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Данные, опубликованные правительством Японии во вторник 6 сентября, свидетельствуют о том, что реальная заработная плата в стране в июле 2022 года продолжала падать четвертый месяц подряд, поскольку самый большой скачок потребительских цен за почти 8 лет опередил гораздо более скромный рост номинальной заработной платы, как сообщает агентство Reuters.

Businesstimes.com.sg Японская иена

Отсутствие устойчивого роста заработной платы становится всё более острой проблемой для политиков, которые надеются, что потребительские настроения изменятся и повысят спрос и таким образом поддержат рост третьей по величине экономики мира.

Из-за роста цен реальная заработная плата с поправкой на инфляцию в июле 2022 года снизилась на 1,3% по сравнению с предыдущим годом, показали данные министерства труда.

Индекс потребительских цен, который министерство использует для расчета реальной заработной платы и который включает в себя цены на свежие продукты питания, вырос на 3,1% по сравнению с предыдущим годом. Это самый резкий скачок с октября 2014 года, когда индекс повысился на 3,4%.

Рост цен превысил номинальный совокупный денежный доход, который в июле вырос на 1,8% по сравнению с ростом на 2% в предыдущем месяце.

Сверхурочная оплата труда, ключевой показатель роста корпоративной активности, в июле выросла на 4,7% по сравнению с тем же периодом годом ранее, что является самым низким показателем за последние четыре месяца.