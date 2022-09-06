Вашингтон, , 08:30 — REGNUM Президент США Джо Байден не считает необходимым включение России в американский список стран-спонсоров терроризма. Он заявил об этом 6 сентября журналистам после своего возвращения в Вашингтон.

Джозеф Байден DonkeyHotey

«Нет», — сказал американский лидер в ответ на соответствующий вопрос.

При этом затем Байден улыбнулся и не стал отвечать на другие вопрос представителей СМИ.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 сентября посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Москва призывает Вашингтон продолжить контакты по дипканалам для скорейшего возобновления инспекций в рамках Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ-3).