Оренбург, , 08:30 — REGNUM В Оренбургской области в пользу работников у строительной компании отсудили 31 млн рублей. Об этом сообщили 6 сентября в прокуратуре региона.

Деньги Alex-V

По данным ведомства, в ходе проверки выяснилось, что организация имеет долги перед работниками. Прокуратура Оренбургской области провела проверку исполнения трудового законодательства. Задолженность образовалась с февраля по май 2022 года. Общий объём долга составил более 31 млн рублей.

Последовало возбуждение уголовного дела по факту невыплаты зарплаты. Ход расследования контролирует прокуратура. На данный момент работникам выплачены все причитавшиеся денежные средства.

Стоит отметить, по данным Росстата, на 1 августа в Оренбургской области задолженность по заработной плате составляла 1,8 млн рублей.