Москва, , 08:29 — REGNUM Всплеска заболеваемости, который повлияет на очную учёбу детей в российских школах, не наблюдается. Об этом сегодня, 6 сентября, заявил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев на полях Восточного экономического форума (ВЭФ), передаёт ТАСС.

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По его словам, угрозы очным занятиям в образовательных заведениях в данный момент нет, но отметил, что полностью заболевания учеников, к сожалению, нельзя избежать.

«Здоровье детей — абсолютныq приоритет для Минпросвещения. Приняты все необходимые меры для профилактики заболеваемости, в том числе COVID-19, чтобы учебный год проходил в очном формате», — уточнил Бугаев.

Как сообщало ИА REGNUM, предстоящий эпидемический сезон по гриппу пройдёт достаточно напряжённо, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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