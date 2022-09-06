Сеул, 6 сентября, 2022, 08:29 — ИА Регнум. 5 сентября в Сеуле состоялся 10-й стратегический диалог Южной Кореи и Вьетнама. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на источник в правительстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Республика Корея

В ходе встречи заместитель министра обороны Южной Коре Син Бом Чхоль и его вьетнамский коллега Хоанг Суан Чиен согласились с необходимостью укрепления двустороннего сотрудничества в сфере военной промышленности, морской безопасности, военной логистики и кибербезопасности.

Представитель Южной Кореи также объяснил политику Сеула в отношении КНДР, попросил правительство Вьетнама поддержать усилия страны по установлению мира в регионе и поддержать заявку Пусана на право проведения Всемирной универсальной выставки EXPO 2030.

В свою очередь Хоанг Суан Чиен отметил, что передача Вьетнаму двух списанных южнокорейских судов помогла укрепить морскую безопасность, а также призвал правительство Южной Кореи передать ещё один бывший в употреблении корабль.