Вашингтон, 6 сентября, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Необходимости включать Россию в американский список государств — спонсоров терроризма нет, уверен президент США Джо Байден. Об этом корреспондент агентства Reuters в Белом доме Джефф Мейсон написал в своём микроблоге в Twitter.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Байден

Краткое общение президента с журналистами состоялось после его возвращения в Белый дом. На вопрос о России Байден ответил коротко, затем улыбнулся и не стал отвечать на другие вопросы прессы.

«На вопрос о том, нужно ли причислить Россию к государствам — спонсорам терроризма, Байден ответил «нет», — сообщил Мейсон.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июля Сенат Конгресса США принял резолюцию с призывом включить Россию в список «спонсоров терроризма» в связи с событиями в Чечне, Грузии, Сирии и б. УССР. Днём позже группа конгрессменов от обеих партий заявила, что намерена внести такой же документ на рассмотрение палаты представителей.

Включение в список фактически означает полную заморозку связей США с таким государством и ограничение его сотрудничества с союзниками Вашингтона и международными организациями. В настоящее время к таким странам причислены Иран, КНДР, Куба и Сирия.

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