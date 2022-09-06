Обнинск, Калужская область, 6 сентября, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Около 40,6 млн рублей составляет задолженность управляющих компаний Обнинска Калужской области перед муниципальным предприятием «Теплоснабжение» перед началом отопительного сезона. Об этом 6 сентября сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации заместителя главы по вопросам городского хозяйства Обнинска Игоря Раудуве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Энергоресурсы

Среди основных должников «Теплоснабжения» управляющие компании: «ПИК — Комфорт», «Чип», «Суворовец» и «Управдом». В настоящее время подписываются соглашения о погашении задолженностей с этими компаниями, будут назначены конкретные сроки оплаты. В сравнении с 2021 годом, задолженность перед МП «Теплоснабжение» увеличилась на 28% и, в основном это связано с должником УК «ПИК — Комфорт», у остальных УК есть снижение задолженности. Задолженность перед МП «Водоканал» составляет 19, 4 млн рублей. В числе злостных неплательщиков: управляющие компании «ПИК — Комфорт», «УЖКХ», «Суворовец», «Быт — Сервис». По МП «Водоканал» снижение долгов составляет 39%. Одновременно задолженность «Калужской сбытовой компании» снизилась на 10%. На управляющие компании-должники поданы иски в суды, имеются исполнительные листы, работа ведется с участием судебных приставов.

«Между тем, прямые договоры позволяют населению производить оплату напрямую ресурсоснабжающим организациям минуя управляющую компанию. Для перехода на них собственникам помещений необходимо принять на общем собрании соответствующее решение. В Обнинске практикуется положительный опыт деятельности таких расчётов. Расщепление платежей в пользу ресурсоснабжающих организаций производится Расчетным Центром в ежедневном режиме. Здесь исключено нецелевое использование средств и их направление на иные цели по распоряжению управляющей компании, что является наиболее эффективным комплексом мер для борьбы с задолженностями перед ресурсниками», — отметил Игорь Раудуве.