Чебоксары, , 08:24 — REGNUM В Чувашии 2023 год станет Годом счастливого детства. Соответствующий указ подписал глава Чувашии Олег Николаев, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дети Дарья Драй © ИА REGNUM

Решение принимается в «целях обеспечения благополучного и безопасного детства, предоставления детям равных возможностей для всестороннего развития и самореализации» в республике.

«Объявить в Чувашской Республике 2023 год Годом счастливого детства», — говорится в указе.

В республике будет образован организационный комитет по проведению мероприятий, разработают план основных событий, «направленных на укрепление и охрану здоровья детей, их социальную поддержку, повышение качества и доступности образования, создание благоприятных условий для гармоничного развития детей».

Муниципалитетам и организациями рекомендовано принять «активное участие» в мероприятиях, посвящённых Году счастливого детства.

Напомним, что основным организатором станет министерство образования и молодёжной политики Чувашии. В состав оргкомитета войдут также представители министерств спорта, культуры, соцзащиты и другие органы власти.

Как сообщало ИА REGNUM , о проведении Года счастливого детства глава республики заявил на планёрке 5 сентября. Олег Николаев пояснил, что тематика года станет «логическим продолжением» Года трудового подвига строителей оборонительных рубежей (2021 год) и Года выдающихся земляков (2022 год), в рамках которых упор был сделан на истории и достижениях чувашского народа. Глава Чувашии отметил, что «зная прошлое, мы становимся сильными, а действуя сегодня, мы становимся сильными в завтрашнем дне», а через знание истории «должны быть сильными и противостоять внешнему давлению».

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