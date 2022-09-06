Кишинёв, , 08:23 — REGNUM В Молдавии растёт количество ложных сообщений о «минировании» госучреждений. Об этом 6 сентября в ходе брифинга сообщила президент республики Майя Санду.

Майя Санду President.gov.ua

По её мнению, таким образом преступники пытаются мешать проведению расследований уголовных дел. К таким выводам она пришла в связи с тем, что чаще всего «минируют» здания судов.

«Если мы проанализируем количество госинститутов, куда поступили сообщения, больше всего — суды, это когда нужно было сорвать или перенести заседание суда», — сказала Санду.

Стоит отметить, что в июле и августе в Молдавии регулярно поступали ложные сообщения о «минировании». Кроме судов, из-за сообщений постоянно приходилось эвакуировать всех из аэропорта Кишинёва. Также были сообщения о «бомбах» в зданиях парламента и правительства. О том, чтобы «минировали» администрацию президента Молдавии, сообщений не было.

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