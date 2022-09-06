Кяхта, Бурятия, 6 сентября, 2022, 08:19 — ИА Регнум. На российско-монгольской границе в городе Кяхта на юге Бурятии появится новый транспортно-логистический терминал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства республики.

Правительство Бурятии Российско-монгольская граница. Кяхта, Бурятия

Соглашение об этом подписал глава региона Алексей Цыденов с представителем Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики. По словам руководителя субъекта, Бурятия является ключевым регионом для экспорта продукции в Монголию и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

«И строительство терминала в Кяхте будет способствовать только увеличению товарооборота между Россией и странами АТР», — отметил он.

Проект оценён в 364 млн рублей, а при его реализации будет создано 100 новых рабочих мест. Новый терминал по планам должен открыться в 2024 году.