Канберра, , 08:19 — REGNUM Резервный банк Австралии во вторник 6 сентября повысил процентную ставку на 50 базисных пунктов до 2,35% и не исключил возможности дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики в стремлении обуздать растущую инфляцию, как передает агентство Reuters.

Австралийские доллары (сс) williamnyk

Это уже пятое повышение ставки с мая 2022 года. Оно было ожидаемым и не оказало большого влияния на австралийский доллар, курс которого по отношению к доллару США составляет на данный момент $0,6808.

Экономисты ожидают, что РБА будет и далее повышать ставку. РБА поздно включился в глобальную гонку ужесточения политики и с мая повысил ставки на 175 базисных пунктов.

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