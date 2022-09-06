Джакарта, 6 сентября, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо выразил надежду президенту Филиппин Фердинанду Маркосу-младшему, что страна станет заказчиком самолетов NC212i индонезийского производства, сообщает CNN Indonesia.

Demis.nl Индонезия на карте мира

«Я надеюсь, что запланированная покупка самолета NC212i у компании PT Dirgantara Indonesia (PTDI) может быть реализована», — заявил президент Индонезии.

«В будущем я хочу, чтобы у индонезийских госпредприятий и частных компаний было больше возможностей для развития бизнеса на Филиппинах», — продолжил глава индонезийского государства.

По данным министерства обороны Индонезии, в 2018 году Индонезия передала ВВС Филиппин два самолета NC212i. Помимо Филиппин, самолеты серии NC212i закупил Таиланд.

На сегодняшний день индонезийский производитель PTDI поставила 466 самолетов и вертолетов отечественным и зарубежным покупателям. Из этого числа 120 единиц составляют самолеты серии NC212. Сам NC212i является последней серией самолетов NC212.

Самолет можно использовать для морского патрулирования, переброски пассажиров и войск, перевозки грузов, борьбы с контрабандой, иммиграционного контроля, поисково-спасательных работ, развертывания войск и эвакуации.