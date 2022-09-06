Донецк, 6 сентября, 2022, 08:18 — ИА Регнум. Киевский и Кировский районы Донецка, а также город Макеевка были обстреляны бандеровцами. Об этом 6 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Обстрел

Отмечается, что обстрел Киевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 07:40 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено три снаряда калибра 155 мм.

Также указывается, что в 07:50 киевские боевики выпустили четыре снаряда калибра 155 мм по Макеевке и в 07:55 — три снаряда калибра 152 мм по Кировскому району Донецка.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что за прошедшие 24 часа на территории ДНР в результате обстрелов вооружённых киевских формирований были ранены два человека.