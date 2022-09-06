Оренбург, , 08:17 — REGNUM В Оренбургской области рассмотрено два дела о нападении на силовиков. Как сообщили в областной прокуратуре, 24-летний житель Илекского района осуждён за нападение на сотрудника Росгвардии, булулучанин избил полицейского.

Приговор Argumenti.ru

Один инцидент произошёл вечером 30 декабря 2021 года в торгово-развлекательном центре Оренбурга. Мужчина употреблял алкоголь и оскорблял продавцов. На место были вызваны правоохранители. Несогласный с административным задержанием, пьяный оренбуржец начал оскорблять прибывшего сотрудника Росгвардии и ударил его ногой в область коленного сустава. В результате агрессивный мужчина стал фигурантом уголовного дела.

Суд назначил дебоширу один год и два месяца лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В Бузулукском районе рассмотрено дело о нападении на полицейского. В январе 2022 года пьяный 50-летний мужчина находился в фойе административного здания полиции. Не согласившись с законными требованиями должных лиц, оренбуржец оказал сопротивление и избил правоохранителя. Действия свои сопровождал нецензурной бранью. Суд приговорил злоумышленника к десяти месяца лишения свободы.