Москва, 6 сентября 2022, 08:13 — REGNUM По итогам дня 5 сентября нефть марки Brent подорожала на 2,05%, до $95,11 за баррель. Ключевым событием вчерашнего дня стала встреча ОПЕК+, заявил корреспонденту ИА REGNUMфинансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.
Альянс согласился в октябре сократить добычу на 100 тыс. баррелей в сутки на опасениях дальнейшего снижения цен из-за замедления мировой экономики.
Уровень добычи вернётся к показателям августа 2022 года. Следующая встреча группы запланирована на 5 октября.
Сегодня, 6 сентября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $94,87 за баррель. Рост цен затруднен из-за укрепления доллара на Форекс.
Американец черпает силы от слабости единой валюты и ожиданий повышения ставок ФРС США на заседании 21 сентября. Для покупателей цель остается на уровне $99,50.
Техническая картина на дневном тайм-фрейме благоприятная для них. Но рост котировок выше $100 не стоит рассматривать до конца сентября.
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