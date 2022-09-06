Донецк, 6 сентября, 2022, 08:12 — ИА Регнум. За прошедшие 24 часа на территории Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате обстрелов вооружённых киевских формирований были ранены два человека. Об этом 5 сентября сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своём телеграм-канале.

Mil.gov.ua Обстрел

«За минувшие сутки, с 08:00 (совпадает с мск — ред.) 5 сентября до 08:00 6 сентября, в результате обстрелов [ВСУ] на территории Донецкой Народной Республики два мирных жителя получили ранения», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что вооружённые формирования бандеровцев обстреляли из артиллерии «натовского» калибра Киевский район Донецка.