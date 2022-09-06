Токио, 6 сентября, 2022, 08:11 — ИА Регнум. Власти Японии планируют наращивать давление на страны — члены ОПЕК+, чтобы подтолкнуть их к расширению добычи нефти. Об этом генеральный секретарь правительства Хирокадзу Мацуно 6 сентября заявил на пресс-конференции в Токио.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

По словам высокопоставленного чиновника, японское правительство «напряжённо следит» за развитием тенденций на мировом энергетическом рынке «и их воздействием на экономику нашей страны». В частности, на принятое ранее решение ОПЕК+ снизить квоту на добычу нефти в октябре.

Хирокадзу Мацуно «Мы ещё больше усилим воздействие на страны ОПЕК+, побуждая их расширять добычу… Япония с этой целью станет укреплять координацию со странами — потребителями нефти и международными организациями».

Мацуно также подчеркнул, что с целью снижения негативного эффекта от роста цен на топливо, правительство продолжит политику государственных субсидий.

Напомним, в число стран ОПЕК+ входят Азербайджан, Бахрейн, Бруней, Казахстан, Малайзия, Мексика, Оман, Россия, Судан и Южный Судан. Россия является ключевым производителям альянса с 14% мировой добычи нефти.

Как сообщало ИА REGNUM, страны ОПЕК+ на заседании 5 сентября договорились о возвращении к августовским параметрам сделки и в октябре сократят добычу нефти на 100 тысяч баррелей в сутки.

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