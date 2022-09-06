Чебоксары, , 08:10 — REGNUM В Чувашии после процессуальной проверки завели уголовное дело по факту травмирования рабочего при строительстве федеральной трассы М-12. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Чувашии.

Уголовный кодекс Российской Федерации Иван Шилов © ИА REGNUM

Правоохранители считают, что ЧП произошло вечером 6 марта 2022 года в Вурнарском районе на участке строящейся трассы М-12. По версии следствия, машинист катка при движении задним ходом наехал на стоящий автомобиль с поднятым самосвальным кузовом, который чистил дорожный рабочий. Как установило ведомство, строителя зажало между кузовом и автомобильным бортом, у него диагностированы множественные переломы и другие травмы, которые относятся к категории тяжких.

По данным управления, причиной ЧП стало несоблюдение машинистом правил безопасности: он не убедился в отсутствии людей и препятствий.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлёкшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека»).

Детали происшествия устанавливаются. В рамках следствия назначен ряд судебных экспертиз, допрашиваются свидетели и изучается документация по охране труда работников.

Отметим, что это не первое происшествие при строительстве трассы М-12 на территории Чувашии: в июле 2022 года в бытовке нашли без сознания трёх рабочих.

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Напомним, что в Чувашии в 2022 году завели несколько уголовных дел по факту гибели в результате производственного травматизма. Так, в июле 2022 года в Чебоксарах ушло в суд уголовное дело по факту смерти рабочего при строительстве многоквартирного дома в жилищном комплексе «Ривьера».

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Как сообщало ИА REGNUM , в августе 2022 года стало известно, что в Чувашии возбуждено очередное уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья жильцов. На этот раз дело расследует в Марпосадском районе.

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