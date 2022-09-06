Токио, 6 сентября, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Японские власти выделят около 1,65 млрд иен ($12 млн) на государственные похороны, бывшего премьер-министра страны Синдзо Абэ. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь японского правительства Хирокадзу Мацуно.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Ранее Токио утвердило более скромный бюджет на похороны политика в размере 250 млн иен ($1,78 млн), однако в указанной сумме не были учтены расходы на безопасность и размещение высокопоставленных лиц. В настоящее время правительство рассчитывает на то, что плата за обеспечение безопасности похорон составит около 800 млн иен, а прием иностранных делегаций будет стоить казне около 600 млн иен.

Церемония похорон назначена на 27 сентября. Ожидается, что зал Nippon Budokan в Токио, где пройдет прощание с бывшим премьер-министром, должны посетить около 6 тыс. гостей.