Москва, , 08:07 — REGNUM Торги по доллару США 5 сентября открылись ростом на фоне его общего укрепления на Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

Его ралли было вызвано ослаблением евро после полной остановки «Северного потока — 1» на неопределенный срок. Евро коснулся $0,9878. Курс доллара повышался до 61,45 руб., после чего вернулся к 60,30 руб.

По итогам дня рубль подешевел к доллару и укрепился к другим иностранным валютам. Пара доллар/рубль повысилась на 0,48%, до 60,87 руб.

Пара евро/рубль снизилась на 1,17%, до 60,12 руб., фунт/рубль — на 0,21%, до 71,00 руб., юань/рубль — на 0,76%, до 8,73 руб.

Страны G7 одобрили план введения ценового потолка для экспортируемой Россией нефти, поэтому рост цен на нефть поддерживает нацвалюту.

Они хотят запретить страхование танкеров с российской нефтью, если она продается по цене выше определенного лимита. Потолок цен обсуждается.

Сегодня, 6 сентября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $94,87 за баррель. Рубль стабилен около уровня 60 руб. и вряд ли сильно отклонится от него в ближайшее время.

Участники рынка ждут от Минфина РФ параметров нового бюджетного правила, чтобы понимать какие действия ожидать от ЦБ РФ.

Верхняя граница восходящего канала сместилась с 60,50 на 61,70 руб. В ближайшие два дня ожидается сохранение боковой динамики с небольшим уклоном вверх.

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