Москва, 6 сентября, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Торги по доллару США 5 сентября открылись ростом на фоне его общего укрепления на Форекс, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

Его ралли было вызвано ослаблением евро после полной остановки «Северного потока — 1» на неопределенный срок. Евро коснулся $0,9878. Курс доллара повышался до 61,45 руб., после чего вернулся к 60,30 руб.

По итогам дня рубль подешевел к доллару и укрепился к другим иностранным валютам. Пара доллар/рубль повысилась на 0,48%, до 60,87 руб.

Пара евро/рубль снизилась на 1,17%, до 60,12 руб., фунт/рубль — на 0,21%, до 71,00 руб., юань/рубль — на 0,76%, до 8,73 руб.

Страны G7 одобрили план введения ценового потолка для экспортируемой Россией нефти, поэтому рост цен на нефть поддерживает нацвалюту.

Они хотят запретить страхование танкеров с российской нефтью, если она продается по цене выше определенного лимита. Потолок цен обсуждается.

Сегодня, 6 сентября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $94,87 за баррель. Рубль стабилен около уровня 60 руб. и вряд ли сильно отклонится от него в ближайшее время.

Участники рынка ждут от Минфина РФ параметров нового бюджетного правила, чтобы понимать какие действия ожидать от ЦБ РФ.

Верхняя граница восходящего канала сместилась с 60,50 на 61,70 руб. В ближайшие два дня ожидается сохранение боковой динамики с небольшим уклоном вверх.

Читайте также: Рубль укрепляется после встряски на Мосбирже