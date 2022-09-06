Джакарта, 6 сентября, 2022, 08:06 — ИА Регнум. Индонезия предоставит гуманитарную помощь в размере $500 тысяч пострадавшим от наводнения в Пакистане, в результате которого погибло не менее 1136 человек, сообщает CNN Indonesia.

DFID Пакистан

«Конечно, это не может быть отделено от позиции Индонезии как председателя G20, и у нас очень хорошие отношения с правительством Пакистана. Поэтому, учитывая условия, эта помощь должна быть оказана немедленно», — заявил министр-координатор по вопросам человеческого развития и культуры Индонезии.

Индонезия также направит персонал бригады скорой медицинской помощи.

Число погибших в результате наводнения в Пакистане достигло 1300 человек, уровень воды по-прежнему высок.