Кызыл, 6 сентября, 2022, 08:04 — ИА Регнум. В Туве эпидемиологи фиксируют еженедельный рост заболеваемости ОРВИ и гриппом. За минувшую неделю число заболевших выросло на 30%, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

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В связи с этим руководитель республиканского управления Роспотребнадзора Людмила Салчак отметила о важности своевременной вакцинации и завершении прививочной кампании перед сезонным ростом заболеваемости.

«По прогнозам Всемирной Организации Здравоохранения и Роспотребнадзора, в этом сезоне ожидается высокий подъём заболеваемости гриппом. Вакцинация — самая эффективная мера профилактики», — добавила она.

Как отмечается, вакцинация населения от гриппа в республике стартовала 19 августа.