Владивосток, 6 сентября, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Власти Приморья на площадке VII Восточного экономического форума 6 сентября подписали с губернатором Хакасии Валентином Коноваловым соглашение о сотрудничестве между регионами, сообщили в пресс-службе правительства края.

Правительство Приморского края На ВЭФ-2022

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Соглашение касается торгово-экономического сотрудничества, инвестиционной деятельности и предпринимательства, сельского хозяйства, охраны окружающей среды, а также сфер туризма, образования, здравоохранения, культуры и спорта. Его заключение позволит настроить взаимную работу по созданию условий для социально-экономического развития регионов, а также будет способствовать тесному взаимодействию бизнес-сообществ Приморья и Хакасии.

«Соглашение между нашими регионами положительно скажется на улучшении инвестиционного климата, а также на развитии малого и среднего предпринимательства, будет способствовать становлению и развитию деловых контактов», — прокомментировала председатель правительства Приморья Вера Щербина.

Как сообщало ИА REGNUM, Якутия и Амурская область заключили на VII Восточном экономическом форуме соглашение о сотрудничестве в сфере туризма.