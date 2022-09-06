Оренбург, 6 сентября, 2022, 08:01 — ИА Регнум. В Оренбурге местный житель лишился квартиры из-за кредитных долгов, сообщили 6 сентября в пресс-службе Дзержинского райсуда города.

Суд

Оренбуржец взял кредит в сумме 1 701 847,29 рублей под залог приобретённой квартиры. Однако финансовые обязательства заёмщик исполнял плохо, допуская просрочки. В результате банк обратился в суд с требованием расторгнуть договор.

Банк потребовал взыскать свыше 1,7 млн рублей задолженности, проценты за пользование кредитом и обратить взыскание на предмет залога. Суд удовлетворил иск.