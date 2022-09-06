Москва, 6 сентября, 2022, 08:01 — ИА Регнум. Законопроект о регулировании исламского банкинга в России может быть внесен в Госдуму в ближайшее время, об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков (СРЗП).

Государственная дума Анатолий Аксаков

Ранее в Банке России заявляли, что в качестве пилотных регионов для внедрения новой системы предоставления банковских услуг были выбраны Чечня и Дагенстан. Исламский банкинг подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама. В частности, запрещены ссудные проценты, при этом вместо классического кредитования используются такие инструменты как рассрочка, лизинг и долевое финансирование.

«Я думаю, в сентябре он поступит в Государственную думу. У нас есть версия одного законопроекта, он находится на согласовании в правительстве. Я думаю, вполне возможно, что эта версия будет взята за основу и, соответственно, в сентябре будем активно работать с этим документом», — сказал Аксаков.