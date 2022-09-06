Владивосток, , 08:00 — REGNUM Россия заинтересована в расширении пшеницы во Вьетнам, а также другой сельскохозяйственной продукции, заявил глава российского минсельхоза Сергей Левин на полях Восточного экономического форума во Владивостоке.

Вьетнам Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы заинтересованы в существенном увеличении поставок и видим большой потенциал в первую очередь в увеличении наших поставок зерна, потому что это самая крупная статья — пшеница — в импорте Вьетнама, но мы пока еще недостаточно туда поставляем», — заявил он.

По словам Левина, Россия уже заняла большую долю на рынке мяса во Вьетнаме, но намерена и в дальнейшем расширять торговлю мясопродуктами. Также ведомство выразило заинтересованность в поставках подсолнечного масла, рыбой и морепродуктами во Вьетнам. Левин отметил, что товарооборот между странами за 2021 год вырос на 6% и составил более $900 млн.