Чебоксары, 6 сентября, 2022, 07:54 — ИА Регнум. В столице Чувашии отопительный сезон может начаться в третьей декаде сентября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе администрации Чебоксар.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Отопительная система

В мэрии отмечают, что подключение к теплу будет проходить при готовности объектов, технической возможности и поступлении заявок от учреждений и управляющих компаний. Отопительный сезон начнётся при среднесуточной температуре менее +8 градусов, при условии, что такое похолодание продержится пять дней подряд.

«Подача тепла по объектам теплоснабжения города Чебоксары может начаться уже в третьей декаде сентября», — полагают в администрации.

Чиновники отмечают, что отопительный сезон начнётся поэтапно: сначала тепло пустят в школы, детские сады, больницы и поликлиники, затем — в жилые дома.

Напомним, с 5 по 11 сентября будет преобладать облачная ветреная погода с температурой +9…+14 градусов тепла. По предварительным данным, в начале следующей недели в Чувашии потеплеет до +15…+20 градусов.

Подробнее: Неделя в Чувашии будет дождливой и холодной

Как сообщало ИА REGNUM , в Чебоксарах готовность инженерной инфраструктуры к отопительному сезону на начало сентября составляла 98%, объектов ЖКХ и социальной сферы — 89%. К зиме подготовлены 70% жилых домов и 95% объектов социальной сферы.