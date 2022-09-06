Оренбург, , 07:54 — REGNUM В Музей истории Оренбурга представители казачества передали реликвию казачьего войска начала XX столетия — икону Святого Великомученика Георгия Победоносца, сообщили в пресс-службе администрации города

Икона пресс-служба администрации Оренбурга

Большая храмовая икона размером 135×75×3,5 см с сюжетом «Чудо Георгия о змие» выполнена на иконном щите, смонтированном из четырёх досок. Икона написана маслом профессиональным иконописцем, работавшим в академической манере, по технологии первых десятилетий XX века. Она является иконой 17-го Оренбургского казачьего полка в память его мобилизации в 1905 году, в очень непростой для страны исторический период.

«Трудно переоценить значимость приобретения столь яркого исторического экспоната для экспозиции, которая в ближайшем будущем подробно расскажет о малоизвестных фактах из истории Оренбургского казачьего войска», — отметили в мэрии.

По словам чиновников, икона долгие годы хранилась у потомственного казака Владимира Золотухина, который проживает в Якутске. Возвращение реликвии в родной край назвали знаковым событием.

Святой Великомученик Георгий Победоносец, изображенный на иконе, является покровителем и небесным заступником казачества Оренбургского края. Казаки, уходя на фронт, прежде всего приходили в храмы с молитвой к Святому Георгию Победоносцу о спасении в бою и победе над врагом, а их жены просили у него защиты своих героев-мужей в период их пребывания на службе.