Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область, , 07:53 — REGNUM В Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту хулиганства с применением оружия. Инцидент произошёл вечером 4 сентября в Ленинск-Кузнецком, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, во дворе многоквартирного дома неизвестный выстрелил, предположительно, из пневматического оружия, сначала в 14-летнего мальчика, потом в 12-летнюю девочку. Первый получил повреждение мягких тканей спины, ему оказали помощь в больнице, вторая — ссадину на ноге.

«В настоящее время следователи осмотрели место происшествия, проводится поквартирный обход, устанавливаются и допрашиваются очевидцы произошедшего, устанавливается лицо, совершившее преступление», — отметили в ведомстве.

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