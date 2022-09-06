Екатеринбург, 6 сентября, 2022, 07:52 — ИА Регнум. В Екатеринбурге проводится проверка по факту вынужденной посадки самолёта авиакомпании «Уральские авиалинии», следовавшего в Сочи. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.

Ysia.ru Прокуратура

«Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 6 сентября после взлёта экипаж запросил посадку. Причиной стала неисправность шасси. Сейчас самолёт вырабатывает топливо. А для пассажиров предложат резервный борт.