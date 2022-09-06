Анкара, , 07:52 — REGNUM Турция хочет закупать у США сжиженный природный газ (СПГ) во избежание проблем в предстоящую зиму и ведет соответствующие переговоры с американской стороной, сообщила газета Dünya со ссылкой свои на источники.

Закрома родной Турции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Журналисты утверждают, что турецкие власти ожидают скорого наплыва туристов из европейских стран. Путешественники якобы будут стремиться приехать в Турцию, чтобы греться субсидированным газом.

Речь идет о программе турецкого правительства, которое субсидирует продажу потребителям голубого топлива по более низкой цене. Вместе с тем долги государственной компании BOTAŞ, которая продает газ домохозяйствам, достигли почти $4 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа президент России Владимир Путин на переговорах с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Европа должна быть благодарна Турции за то, что Анкара исправно и бесперебойно снабжает европейские страны голубым топливом.

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