Анкара, 6 сентября, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Турция хочет закупать у США сжиженный природный газ (СПГ) во избежание проблем в предстоящую зиму и ведет соответствующие переговоры с американской стороной, сообщила газета Dünya со ссылкой свои на источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закрома родной Турции

Журналисты утверждают, что турецкие власти ожидают скорого наплыва туристов из европейских стран. Путешественники якобы будут стремиться приехать в Турцию, чтобы греться субсидированным газом.

Речь идет о программе турецкого правительства, которое субсидирует продажу потребителям голубого топлива по более низкой цене. Вместе с тем долги государственной компании BOTAŞ, которая продает газ домохозяйствам, достигли почти $4 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 августа президент России Владимир Путин на переговорах с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Европа должна быть благодарна Турции за то, что Анкара исправно и бесперебойно снабжает европейские страны голубым топливом.