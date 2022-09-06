Ольхонский район, Иркутская область, 6 сентября, 2022, 07:52 — ИА Регнум. Очередное землетрясение произошло на Байкале 5 сентября в 21:33 по местному времени. Как сообщает Байкальский филиал Единой геофизической служба РАН, его эпицентр находился вблизи острова Ольхон.

Байкал

Там ощущались толчки интенсивностью три балла.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение интенсивностью 5,1 балла было зарегистрировано сейсмологами в Иркутской области 30 августа.

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