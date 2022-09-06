Донецк, , 07:51 — REGNUM Вооружённые формирования бандеровцев обстреляли из артиллерии «натовского» калибра Киевский район Донецка. Об этом 5 сентября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрел Киевского района Донецка со стороны ВСУ был зафиксирован в 04:50 (совпадает с мск) и в ходе него городу было выпущено четыре снаряда калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что оказание военной помощи киевскому режиму «в значительной степени истощило» резервы оружия в странах ЕС.