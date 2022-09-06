Москва, , 07:48 — REGNUM Ограничение движения по четырем участкам в московском метрополитене было связано с ошибкой подрядной организации, заменявшей кабель. Об этом сообщила пресс-служба дептранса Москвы в официальном канале в Telegram.

В метро Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сегодня с утра не было движения по четырем участкам метро, это связано с отсутствием подачи электричества в автоматическом режиме из-за ошибки подрядной организации «Каста», которая планово меняла кабель в ночное время, необходимый для управления движением поездов на нескольких линиях», — рассказали в департаменте.

Уточняется, что подавать электричество пришлось вручную, что и привело к задержкам в запуске движения. В настоящее время столичная подземка работает в штатном режиме. Отмечается, что подрядной организации предъявят иск по компенсации ущерба из-за инцидента.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 6 сентября в Москве приостановили движение поездов на ряде участков «синей», «голубой» и «салатовой» линий. Для перевозки пассажиров по этим направлениям столичный дептранс запустил наземный транспорт.

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