Оренбург, , 07:43 — REGNUM В Оренбургской области от укусов клещей пострадали 2732 человека, в том числе 1077 детей, сообщили 6 августа в Управлении Роспотребнадзора по региону.

Клещ

Неделей ранее (на 26 августа) числилось 2714 пострадавших, среди которых 1070 человек — это дети.

Наибольшее количество обращений к медикам из-за укусов отмечено в Оренбурге (786), Бузулуке (329), Новотроицке (182); а также Оренбургском (129), Сакмарском (110), Бузулукском (66) районах и Кувандыкском (94), Гайском (83), Сорочинском (73) городских округах.

Экстренную иммунопрофилактику иммуноглобулином против клещевого вирусного энцефалита получили 356 человек. В Оренбургской области с начала сезона активности клещей зарегистрировано по три случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом и иксодовым клещевым бореллиозом. Против клещевого вирусного энцефалита вакцинировано 12 399 человек, в том числе 2366 детей.