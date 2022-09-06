Владивосток, 6 сентября, 2022, 07:42 — ИА Регнум. Более двух тысяч военнослужащих иностранных государств вошли в состав коалиционной группировки, принимающей участие в учениях «Восток-2022», сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Mil.ru На учениях

«В рамках стратегических командно-штабных учений «Восток-2022» в составе коалиционной группировки войск (сил) совместные действия в рамках учений выполняют свыше 2000 военнослужащих воинских контингентов иностранных государств», — рассказали в ведомстве.

Уточняется, что в учениях принимают военные из Азербайджана, Алжира, Армении, Белоруссии, Индии, Киргизии, Китая, Монголии, Таджикистана и России. Также к участию в маневрах привлекли оперативные группы от минобороны Казахстана, Сирии, Никарагуа, Лаоса и Мьянмы.

Предполагается, что на завершающем этапе стратегических учений группировка отработает действия по захвату населенного пункта и стратегического рубежа с привлечением десанта, плотным артиллерийским огнем и авиаударами. Целью боевой задачи должно стать успешное наступление всей группировки и разгром условного противника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российские и китайские военные корабли отработали совместные задачи в Японском море в рамках учений «Восток-2022». Экипажи боевых кораблей отработали задачу поиска и уничтожения подводной лодки условного противника.