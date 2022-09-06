Самолёт Екатеринбург — Сочи готовится к вынужденной посадке
Екатеринбург, 6 сентября, 2022, 07:41 — ИА Регнум. Вылетевший утром 6 сентября из Екатеринбурга в Сочи самолёт авиакомпании «Уральские авиалинии» готовится к вынужденной посадке в аэропорту вылета. Об этом сообщает Уральская транспортная прокуратура.
Sergey Korovkin 84
Самолёт «Уральских авиалиний»
После взлёта у лайнера была выявлена неисправность шасси. Сейчас самолёт вырабатывает топливо.
На борту находятся 162 пассажира, среди них шестеро несовершеннолетних.