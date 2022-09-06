У Министерства иностранных дел Китая появился новый пресс-секретарь
Пекин, 6 сентября, 2022, 07:38 — ИА Регнум. На очередной пресс-конференции Министерства иностранных дел Китая 5 сентября впервые перед представителями СМИ выступила новый пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.
Мао родилась в декабре 1972 года, имеет ханьскую национальность и получила степень магистра, сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел Китая. Мао заняла пост 33-го представителя Министерства иностранных дел Китая и заместителя генерального директора Департамента информации ведомства.
Мао, в свою очередь сказала, что для нее большая честь стать 33-м представителем Министерства иностранных дел Китая.
Мао ранее занимала должности заместителя генерального директора Азиатского департамента Министерства иностранных дел Китая, директора Управления по делам Корейского полуострова Азиатского департамента и советника посольства Китая в США.