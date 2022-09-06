Пекин, 6 сентября, 2022, 07:38 — ИА Регнум. На очередной пресс-конференции Министерства иностранных дел Китая 5 сентября впервые перед представителями СМИ выступила новый пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Мао родилась в декабре 1972 года, имеет ханьскую национальность и получила степень магистра, сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел Китая. Мао заняла пост 33-го представителя Министерства иностранных дел Китая и заместителя генерального директора Департамента информации ведомства.

«Мао занимается дипломатической работой уже 27 лет и долгое время занималась азиатскими делами. Я верю, что она скоро установит хорошие рабочие отношения с китайскими и иностранными журналистами. Я надеюсь, что вы поддержите работу Мао, как поддерживали предыдущих представителей», — сказал другой представитель Министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь .

Мао, в свою очередь сказала, что для нее большая честь стать 33-м представителем Министерства иностранных дел Китая.

«Я буду учиться у своих предшественников, работать со своими коллегами, чтобы своевременно, точно и всесторонне представлять внешнюю политику и дипломатическую философию Китая, а также работать над укреплением взаимопонимания между Китаем и миром», — сказала она перед пресс-конференцией.

«Я буду тщательно готовиться к каждой пресс-конференции, искренне относиться к каждому репортеру, отвечать на каждый вопрос сердцем и душой. Я с нетерпением жду продолжения хорошего общения и сотрудничества со всеми вами, а также надеюсь получить вашу поддержку», — сказала она.

Мао ранее занимала должности заместителя генерального директора Азиатского департамента Министерства иностранных дел Китая, директора Управления по делам Корейского полуострова Азиатского департамента и советника посольства Китая в США.