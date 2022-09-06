Екатеринбург, , 07:33 — REGNUM Пассажирский авиалайнер компании-перевозчика «Уральские авиалинии», вылетевший в Сочи из Екатеринбурга, возвращается в аэропорт вылета из-за неисправности. Об этом 6 сентября сообщает пресс-служба авиакомпании.

Аэропорт Кольцово Wikiwand.com

Уточняется, что во время выполнения рейса U6-305 по маршруту Екатеринбург — Сочи, на этапе взлёта была обнаружена неисправность в системе уборки шасси. Командир экипажа принял решение о возвращении в аэропорт вылета.

В данный момент авиалайнер вырабатывает топливо перед посадкой в аэропорту «Кольцово». Для пассажиров уже подготовлен резервный борт.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что авиакомпания «ЮТэйр» неожиданно отказалась регистрировать на борт пассажиров без ПЦР-теста на коронавирус. При этом в билетах отсутствовало требование обязательного ПЦР-теста при посадке на самолёт «ЮТэйр».

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