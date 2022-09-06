Пекин, , 07:22 — REGNUM Китай обещает принять решительные контрмеры против недавнего решения США продать оружие Тайваню на сумму $1,1 млрд, что является крупнейшей поставкой с того момента, как президент США Джо Байден вступил в должность, сообщает 5 сентября газета Globa Times.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

Администрация Байдена 2 сентября официально уведомила Конгресс о своем намерении продать острову Тайвань оружия на $1,1 млрд, сообщает The Washington Post. Продажа оружия включает 60 противокорабельных ракет Harpoon, 100 ракет класса «воздух-воздух» Sidewinder и поддержку радиолокационной системы наблюдения.

Согласно отчету, пятая и крупнейшая продажа оружия США острову в этом году позже может быть одобрена Конгрессом, и это также крупнейшая продажа оружия острову за все время правления администрации Байдена.

«Сделка по поставкам оружия между США и островом Тайвань является вопиющим нарушением принципа «одного Китая» и трех китайско-американских совместных коммюнике. Это также нарушает суверенитет и территориальную целостность Китая и посылает серьезный неверный сигнал силам «независимости Тайваня», — заявила представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин , отметив, что Китай примет решительные контрмеры для защиты своего суверенитета и интересов безопасности.

То, что сделали США, серьезно подорвало суверенитет и интересы безопасности Китая, а также китайско-американские отношения и стабильность через Тайваньский пролив, продолжила она.

Коммюнике от 17 августа, Шанхайское коммюнике и Совместное коммюнике об установлении дипломатических отношений между Китаем и США составляют политическую основу китайско-американских отношений и все они основаны на принципе «одного Китая», ранее заявила представитель МИД Китая. Правительство США также заявило, что «оно не стремится проводить долгосрочную политику продажи оружия острову».

Мао отметила, что США неоднократно попирали международное право и основные нормы в международных отношениях, что противоречит заявлениям американского лидера, который не поддерживает «независимость Тайваня». США несут неизбежную ответственность за растущую напряженность, возникающую в Тайваньском проливе, поскольку США постоянно искажают и обессмысливают принцип одного Китая и потворствуют силам «независимости Тайваня», добавила пресс-секретарь.