Владивосток, , 07:18 — REGNUM Во Владивостоке будут готовить высококвалифицированные кадры в области информационных технологий по методологии АНО «Школа 21», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приморья.

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Новый центр позволит усилить кадровый потенциал в цифровизации, а также привлечь и закрепить на Дальнем Востоке востребованных ИТ-специалистов.

Соглашение о создании центров подписали 6 сентября на Восточном экономическом форуме председатель правительства Приморья Вера Щербина, замминистра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Марат Шамьюнов, первый зампредседателя правления «Сбербанка России» Александр Ведяхин, глава Владивостока Константин Шестаков и директор школы Александр Федяков.

Открытие «Школы 21» позволит быстрее достичь ключевых показателей нацпроекта «Цифровая экономика».

Соглашение подразумевает подготовку высококвалифицированных кадров в области информационных технологи, обмен лучшими практиками и экспертизой.

Как сообщало ИА REGNUM, на VII Восточном экономическом форуме 6–7 сентября будет работать «Гостиная авиакомпании «Аврора» — коммуникационная площадка для делового общения и проведения встреч с представителями российской авиационной отрасли, авиастроителями и руководителями региональных компаний авиационного сообщества Дальнего Востока.